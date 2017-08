Três portugueses estão confirmados na Volta a Espanha, que se realiza entre 19 de agosto e 10 de setembro: Rui Costa, Nélson Oliveira e José Gonçalves.

Rui Costa será um dos líderes da equipa da UAE Emirates, a par do sul-africano Louis Meintjes. "Esta será a minha primeira Volta a Espanha e estou feliz por poder correr. Quero vivê-la dia a dia, sem pensar apenas na classificação geral, aproveitando cada etapa. A terceira já será um bom teste para perceber em que forma estou", afirmou o ciclista natural da Póvoa de Varzim ao site oficial da equipa, que tem como objetivo colocar um corredor no top-10 na prova. Esta será, refira-se, a décima presença de Rui Costa numa das três grandes Voltas; a sua melhor prestação foi o 19º lugar na Volta a França de 2012, somando ainda três triunfos em etapas do Tour.

Já Nélson Oliveira vai fazer parte da equipa da Movistar, que não contará com o vencedor da última edição da prova, o colombiano Nairo Quintana, nem com o espanhol Alejandro Valverde, que ainda recupera de uma operação. Os espanhós Marc Siler e Rubén Fernández deverão ser os chefes-de-fila da equipa de Nélson Oliveira, que já participou em sete grandes voltas, tendo ganho uma etapa nesta mesma Vuelta em 2015.

Quanto a José Gonçalves, foi esta segunda-feira confirmado na equipa da Kausha-Alpecin, naquela que será a terceira participação na Vuelta. O ciclista português terá como principal missão ajudar o russo Ilnur Zakarin na luta pela classificação geral. "Estarei lá para apoiar o Zakarin o máximo possível, como fiz no Giro e, se depois, claro, se surgir alguma oportunidade de tentar a minha sorte numa ou outra etapa… Também é o meu objetivo pessoal tentar fazer algo. Vencer é difícil, mas vou tentar", afirmou este domingo, numa visita à Volta a Portugal. Esta será a quarta participação de José Gonçalves em grandes voltas, após correr em duas Vueltas e um Giro.