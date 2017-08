Já é conhecida a lista de convocados do Sporting para a receção desta terça-feira ao Steaua Bucareste, da Roménia, na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. O maior destaque vai para a ausência de Fábio Coentrão - embora não seja uma novidade, pois o internacional português já havia ficado de fora do encontro com o Vitória de Setúbal, para o campeonato, alegadamente por questões físicas.

De fora fica também William Carvalho, mas por castigo. O médio luso foi expulso em Varsóvia, frente ao Légia, no último jogo que o Sporting fez na prova na época passada.

Em sentido contrário, Alan Ruiz figura nos eleitos. O avançado argentino está recuperado de uma entorse no tornozelo direito e pode somar os primeiros minutos em jogos oficiais nesta época.

Lista de convocados

Guarda-redes: Rui Patrício e Salin;

Defesas: Jonathan Silva, Coates, Mathieu, Tobias Figueiredo e Piccini;

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Bruno César, Battaglia, Adrien Silva, Iuri Medeiros e Gelson Martins;

Avançados: Alan Ruiz, Bas Dost, Podence e Doumbia.