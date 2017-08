As chamas que deflagram em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, desde a noite deste domingo, já consumiram cerca de 40% do território em apenas seis horas, avançou à Lusa o presidente da autarquia.

“Em apenas seis horas, entre 35% e 40% do nosso território foi consumido pelas chamas”, disse Ricardo Alves.

O incêndio deflagrou na sequência de uma projeção de fogo proveniente do concelho de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, que ao início da tarde mantinha uma frente ativa.

De acordo com a mesma fonte, em declarações à Lusa, o cenário de vivido em Vila de Rei, “durante a tarde de ontem e a madrugada de hoje foi muito complicado”.

"Mais de uma centena de pessoas foram deslocalizadas das suas habitações, aldeias evacuadas, barracões, palheiros, casas de segunda habitação e também uma de primeira habitação arderam", adiantou o autarca.

"O exército espanhol presente em Vila de Rei salvou o ponto de captação de água que abastece o concelho. Estou grato porque, se não fossem eles, Vila de Rei estava hoje sem água", sublinhou.

Pelas 15h, a combater as chamas no terreno estavam 493 operacionais, apoiados por 145 viaturas e nove meios aéreos.