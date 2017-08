Embora associemos o vermelho à scuderia de Maranello, nem sempre esta foi a cor da Ferrari. E há uma forma simples de o descobrir: olhando para o emblema da marca.

O símbolo adotado por Enzo Ferrari, o fundador da marca, foi o cavalino rampante – um cavalo apoiado em duas patas – sobre um fundo amarelo. O desenho do cavalo resultou de uma sugestão de uma condessa sua amiga, cujo marido era um aviador e tinha sempre um cavalo pintado nos seus aviões para dar sorte. Ao animal, Enzo Ferrari adicionou o escudo amarelo, por ser essa a cor da cidade de Modena, onde nasceu. Originalmente, era o amarelo canário a cor da Ferrari.

Por que associamos então o vermelho à marca italiana?

“Na altura, quando se realizavam competições e Grandes Prémios, os carros estavam pintados com as cores dos países dos seus concorrentes. E os italianos usavam aquele vermelho. Por isso lhe chamam rosso corsa – vermelho de corrida”, esclarece Tiago Patrício Gouveia, diretor do Museu do Caramulo, onde se encontra atualmente uma exposição que celebra os 70 anos da fundação da scuderia Ferrari. Rapidamente o rosso corsa passou a ser a cor distintiva da Ferrari, ao ponto de inspirar até nomes de modelos, como o Testarossa.