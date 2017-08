Cristiano Ronaldo irá enfrentar uma suspensão de cinco jogos, anunciou esta segunda-feira a Federação Espanhola de Futebol em comunicado.

A suspensão está relacionada com a expulsão e respectiva reacção do atleta no encontro de ontem à noite entre o Real Madrid e o Barcelona, referente à primeira mão da Supertaça.

De acordo com o comunicado, o jogador é castigado devido à “dupla admoestação arbitral e conseguinte expulsão”, e por outros quatro jogos por “empurrar o árbitro de forma levemente violenta”.