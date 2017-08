Tom Cruise ficou ferido na sequência de uma queda durante as gravações de “Missão Impossível 6”, diz o site TMZ.

De acordo com a publicação, esta já não é a primeira vez que o ator sofre um acidente durante as gravações, contudo as lesões poderão ser mais graves do que aparentam.

O ator terá sido assistido após a queda, contudo não se sabe informações concretas sobre o seu estado de saúde.