O agente do FBI Philip Jeffries, personagem que Bowie interpretou no filme "Twin Peaks: Fire Walk With Me", foi recuperada com recurso a cenas de arquivo. O episódio foi-lhe, de resto, dedicado.

Bowie morreu a 10 de janeiro do ano passado. Antes de partir, chegou a conversar com David Lynch sobre a possibilidade de vir a ter um papel no novo "Twin Peaks".