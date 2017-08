Presunção e força bruta

Kim Jong-un tem a vantagem de o discurso apocalíptico ser tradição familiar. Trump parece apenas gostar da forma como soa ao sair da sua boca

Ao longo de três gerações de Kim, o mundo sabe com o que está a lidar, sabe até onde vai a retórica e o que ela pretende. Os discursos apocalípticos são apenas isso, discursos apocalípticos, e a Coreia do Norte só se sentará à mesa de negociações quando tiver garantido a sobrevivência do regime com armas nucleares capazes de ameaçar os Estados Unidos.

Os norte-coreanos podem não ter acesso ao que se passa no mundo, mas Kim Jong-un sabe bem o que acontece a dirigentes autoritários que aceitam abdicar dos seus programas nucleares, seja Saddam Hussein no Iraque, seja Muammar Kadhafi na Líbia.

Kim Jong-un é filho do seu pai e neto do seu avô, os seus gestos são premeditados para causar efeito interna e externamente. A ditadura feudal que os Kim implementaram a norte do paralelo 38 conseguiu sobreviver à evolução tecnológica do Sul, às ameaças das grandes potências. Subestimá-la é um contrassenso e procurar ameaçá-la com a sua própria retórica parece incongruente.

É certo que desde 1953, quando a península da Coreia se viu dividida em dois países em esferas diferentes da geopolítica da Guerra Fria, o Ocidente não conseguiu influenciar o governo da Coreia do Norte a implementar reformas, a abrir-se ao mundo, a democratizar-se, a abdicar do seu programa nuclear. Todas as formas de aproximação ao problema foram infrutíferas: estender a mão ao diálogo ou a ameaça militar obtiveram a mesma reação do regime norte-coreano. Nada.

Muito por culpa da China, que manteve sempre a via do diálogo e do apoio ao regime de Pyongyang (ter um Estado-tampão a norte da península coreana permite uma melhor proteção da sua fronteira), mas sobretudo devido à falta de conhecimentos suficientes sobre o que se passa na Coreia do Norte.

A informação de inteligência que o Ocidente tem do país, do regime, do seu arsenal e do seu programa nuclear é escassa e baseia-se, em grande parte, naquilo que trazem os que conseguem fugir do buraco negro de informação que é a Coreia do Norte. Sem conhecimentos profundos, qualquer ação tem de ser muito bem ponderada.

A aproximação do presidente Donald Trump ao programa nuclear da Coreia do Norte e à multiplicação de ensaios de mísseis capazes de carregar ogivas nucleares até ao território dos seus inimigos, incluindo os EUA, é diferente. Responder à retórica medieval de Kim Jong-un com a eloquência cataclísmica de “fogo e fúria como o mundo nunca viu” representa uma de duas coisas: ou uma nova abordagem do governo dos EUA ao problema da Coreia do Norte; ou, mais uma vez, como já nos habituou desde que assumiu a presidência, Trump está apenas a lançar ao vento ameaças vãs.

Tendo em conta o passado desta Casa Branca e deste presidente (e os pouco mais de sete meses da administração Trump são equivalentes a sete anos numa administração normal), qualquer analista estaria mais tentado a concluir que não há aqui nenhuma estratégia nova, apenas Trump a ser Trump. É que se a ameaça fosse apenas “fogo e fúria”, ainda podíamos pensar em mudança; só que aquele “como o mundo nunca viu” é pura bravata deste presidente tão habituado à reality TV que parece só funcionar em sound bites.

Talvez alguém pudesse lembrar na Casa Branca as palavras de Sun Tzu: “A bravura sem premeditação leva um homem a lutar de forma cega e desesperada, como um touro enlouquecido. Tal oponente não deve ser enfrentado com força bruta, mas pode ser atraído para uma emboscada e morto.” Neste caso, leia-se “emboscada” como cair no erro de subestimar a capacidade da Coreia do Norte e atacá-la.

Anwar Al Sadat, o presidente egípcio que pagou com a vida a ousadia de estender a mão aos israelitas para assinar um acordo de paz, lançou-se antes numa guerra contra Israel para poder chegar à mesa de negociações com força para que a paz fosse justa.

Escreveu Sadat: “Descobri que enfrentava uma situação de grande complexidade e que não podia esperar mudá--la até me armar com as capacidades psicológicas e intelectuais necessárias. A minha contemplação da vida e da natureza humana naquele lugar isolado ensinou-me que aquele que não consegue mudar sequer a essência do seu pensamento nunca será capaz de mudar a realidade e, consequentemente, nunca será capaz de concretizar nenhum processo.”

Temo, no entanto , que o único pensamento de Sadat que Donald Trump seria capaz de adotar como seu seria outro que não esse: “Fui criado para acreditar que a forma como me vejo a mim próprio é mais importante que a forma como os outros me veem.”

Daí que neste jogo de retórica apocalíptica, o mais imprevisível não seja o que ouvimos da Coreia do Norte.