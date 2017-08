Férias com ou sem família?

Por vezes comparo as férias ao parto: é um momento intensamente desejado, mas quando chega sofremos dores que não sabíamos que seria possível suportar e juramos que não voltaremos a passar por aquilo. Depois esquecemo-nos e um tempo depois lá vem o segundo filho...

Não pude deixar de reparar que, nesta “silly season”, os jornais e revistas se encheram de artigos sobre um tema que suscita sempre muito interesse e controvérsia, principalmente, para quem tem filhos: os filhos nas férias – um drama diário, que passa por saber onde deixá-los, como ocupar os seus tempos livres, como evitar as suas birras, etc…

Mas não foi só na imprensa. Foi quer nos velhos, quer nos novos media. Quem frequenta as redes sociais também deve ter dado conta do aumento de “posts” que detalhavam o dia a dia de férias dos filhos e as consequências, para quem estava a tomar conta deles, que esses dias trazem. Alguns eram “posts” positivos em que podíamos ver as crianças a brincar e até imaginaríamos o retrato de uma família feliz que desfruta de uns dias de verão em família, em tons muito serenos e perfeitos. Outros desfaziam esta visão, quando começávamos a ler os comentários e, a certa altura, eram só lamentos e gritos de desespero de alguém que já não sabe como vai sobreviver aos dias que ainda faltam para a escola começar. E, mais lá adiante, vem sempre a eterna pergunta sobre a duração das férias grandes e, se é mesmo necessário, as crianças terem tanto tempo de férias.

A somar a isto, li algures que, nas férias, os casais estão mais sujeitos a discussões, uma vez que estão juntos ininterruptamente durante todo o tempo, e, perante situações de tensão, torna-se mais complicado despressurizar como acontece durante o período laboral, com a ida para o trabalho e com o regresso ao final do dia. Em férias, a divergência ou é sanada no momento ou, então, carrega-se, juntamente com as lancheiras, com cestas cheias de toalhas e cremes protetores e com os sacos pejados de brinquedos, para a praia.

Mas a mistura pode ainda ficar mais explosiva, se adicionarmos outro ingrediente aos já referidos: levar toda a família de férias. A perspetiva, em março, é prometedora de dias agradáveis passados com quem não podemos partilhar o dia a dia no resto do ano. Pensando nas várias gerações, sentimos que faz sentido juntar avós e netos numa mesma casa e viver nesta dinâmica durante vários dias. Só digo isto: às vezes, até resulta!

Dizem que as férias são para descansar. Eu prefiro descansar depois das férias. Nas férias viro “gata-borralheira”, sem o encanto da Cinderela, com olheiras cavadas quase todos os dias, e os decibéis do meu tom a falar aumentam significativamente em proporção ao número de pessoas que me rodeiam.

Pensei que este ano seria um pouco melhor, como pensei todos os anos que já passaram. Venho sempre embalada pela minha imaginação de umas férias perfeitas: crianças mais crescidas, mais horas de sono, tempo para o tão desejado “dolce fare niente”, ler os livros que vou acumulando na mesa de cabeceira durante o ano, experimentar receitas saudáveis depois de uma ida à praça, e, quem sabe, até umas noitadas à conversa ou num dos “spots” do verão só para estar atualizada.

As crianças cresceram, é verdade, mas com elas aumentaram os níveis de exigência da nossa participação nas suas vidas. Agora já não me pedem para construir castelos ou carregar baldes de água, mas fui intimada para ir experimentar Stand-Up Paddle para que pudessem fazer também; agora também já não acordo para os leites a meio da noite ou para acalmar um sono mais agitado, mas tenho que combinar as horas de regresso do Bliss, do Lick ou do Seven. (Que pena o Trigonometria ter fechado! Ainda antes de termos o primeiro filho, planeávamos que, chegada a idade, o deixaríamos na disco dos teenagers e entraríamos na porta ao lado, no clássico e intemporal T-Club.) Deixei também de ter somente a nossa agenda – a parental – para passar a ter várias agendas, a de cada um deles, determinadas pelas combinações com os amigos nas praias, ou programas que vão combinando sem nos consultarem. “Gata-Borralheira” e motorista. Mas não pensem que tudo é determinado pelos filhos porque simplesmente não pode ser, mas ainda assim dá muito trabalho toda esta organização e logística e faz com que o sabor das férias se dilua nestas exigências todas.

Dias e dias passados com um ruído de fundo que não cessa, semelhante ao ambiente de um aeroporto, em que uns entram e outros saem, em que um dia somos cinco e no outro quase duas dezenas, com amigos dos filhos a desembarcar todos os dias e sem saber como será o dia de amanhã.

Férias, doces férias. Assemelho as férias ao momento do parto: desejamos tanto que chegue o momento de vermos nascer o nosso filho, para depois sofrermos dores que não sabíamos que seriam possíveis de suportar e durante o nascimento juramos que não voltamos a passar por aquilo, mas no dia seguinte, já esquecemos e um tempo depois lá vem o segundo filho, o terceiro…

Desabafos de uma mãe que adora as férias, que se queixa todos os dias, mas que não troca estes dias por mais nenhuns outros, mas, ainda assim, no final, sente que devia ter férias das férias que teve.

Boas férias para todos e para os que ainda não foram… não é assim tão mau como descrevi. O melhor acontece todos os dias entre nós.

