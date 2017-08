Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, ontem à noite, na sequência de uma explosão que ocorreu no final da tarde no edifício 59 da Rua dos Remédios, em Alfama.

De acordo com o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, os feridos estavam todos dentro do edifício que era usado para alojamento local.

Dos cinco feridos, dois estão em estado grave e três com ferimentos ligeiros: "Os feridos são de nacionalidade estrangeira e tivemos o cuidado, por precaução, de fazer já o contacto com as embaixadas nomeadamente com a embaixada alemã e francesa. Há também o caso de cidadãos brasileiros que não soferam quaisquer problemas com a explosão”, afirmou o vereador da Câmara de Lisboa.

Há ainda sete pessoas desalojas.