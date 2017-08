Nuno Markl usou a sua página no Facebook para fazer um apelo aos seus seguidores. O humorista teve conhecimento da história de Spike, um cão de três, que procura um novo dono, e fez questão de partilhar uma mensagem nas redes sociais.

“O Spike tem 3 anos, treinado, vacinado e com chip, a precisar de quem fique com ele. A vida do dono do Spike, o Alexandre, deu uma reviravolta dramática - ele está sem casa, sem emprego e sem meios para cuidar deste amigo. Nada o faria mais feliz do que encontrar alguém que possa assegurar um futuro confortável para o Spike”, informa.

“Apelo a quem queira ficar com o Spike, um cão jovem, meigo, bem comportado. E deixo aqui o contacto do Alexandre - 918818442. Se ele não atender, deixem mensagem com o vosso contacto”, adianta.

Por outro lado, sugere uma solução alternativa: “Já agora: o Alexandre trabalhou em hotelaria e na construção civil. Se alguém puder ajudá-lo ao nível de emprego, talvez nem seja preciso separá-los”

“Não fosse eu ter duas cadelas tão territoriais - e uma delas com particular mau feitio com outros cães (a Flor), e sei quem ficava com ele”, termina.