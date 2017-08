Cristiano Ronaldo poderá ficar entre quatro a 12 jogos fora dos relvados por ter empurrado o árbitro durante o jogo ontem à noite entre o Barcelona-Real Madrid, referente à 1.ª mão da Supertaça de Espanha disputada esta noite.

O internacional português foi um dos protagonistas do encontro ao fazer o segundo golo dos merengues perto dos 80 minutos, contudo acabou por ser expulso instantes depois. O atleta tirou a camisola durante os festejos de golo, o que lhe valeu um cartão amarelo. Minutos depois o avançado viu o segundo amarelo após ter alegadamente simulado um penálti.

O árbitro da partida mostrou o vermelho, deixando o português irritado que acabou por empurrar o árbitro antes de sair de campo

O gesto do internacional português consta do relatório do juiz Burgos Bengoetxea, que revelou ter sido alvo de "um leve empurrão em sinal de descontentamento".