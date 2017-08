Gisela João foi submetida, na passada sexta-feira, a uma intervenção cirúrgica.

A fadista, 33 anos, está actualmente internada num hospital de Lisboa a recuperar da cirurgia, contudo ainda não se sabe o que motivou esta cirurgia de última hora.

Agora, a artista fez uma publicação no Instagram de forma a tranquilizar os seus fãs.

"Queridos do meu coração, já percebi que já sabem que tive um susto esta semana, venho aqui só deixar todos descansados porque ainda vão levar comigo muito tempo e em breve vos conto tudo. Fica prometido. Beijos enormes e o maior carinho e respeito por vocês todos. Obrigada pelas mensagens todas. Viva ao serviço nacional de saúde”, escreveu a artista na legenda de uma fotografia onde surge no quarto do hospital.