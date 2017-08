As chamas continuam sem dar tréguas aos bombeiros e só na sexta-feira se registou em Portugal um total de 220 incêndios florestais, ficando o dia marcado como o do ano com mais incêndios. No entanto, esse recorde foi ultrapassado no sábado, quando se registaram 268 fogos florestais em apenas 24 horas.

Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no briefing que fez ontem de manhã, afirmou que os incêndios de sábado foram combatidos por 6553 operacionais com o apoio de 1762 viaturas e 103 meios aéreos. Dominados, em vigilância ou em curso ainda estão 510 fogos que mobilizavam mais de três mil operacionais.

70 incêndios em três horas

No sábado, em apenas três horas deflagraram mais de 70 incêndios em todo o país e, de acordo com Patrícia Gaspar, o final do dia e início da noite foram bastante “complicados e difíceis” para os bombeiros no terreno, com especial destaque para a zona Centro, onde foram acionados quatro planos municipais de emergência – Miranda do Corvo, Coimbra, Cantanhede e Ferreira do Zêzere – e um plano distrital de emergência, em Coimbra.

A situação alarmante em que o país se encontra levou a que a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, acionasse o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O avião de Marrocos continua a ajudar Portugal e, no âmbito do mecanismo europeu, a adjunta nacional de operações da ANPC diz estar a contar com dois módulos da unidade militar de emergência de Espanha.

Por volta das 13h30 de ontem, os incêndios mais preocupantes eram na Mealhada, Alvaiázere, Ferreira do Zêzere, Coimbra e Castelo Branco.

O incêndio em Tomar, que foi apontado como um dos mais preocupantes, foi dado como dominado por volta das 12h30 de ontem e, de acordo com Patrícia Gaspar, os meios ainda estão no local por precaução, tendo em conta o risco de reativação.

Desde quarta-feira que dezenas de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas. Em Coimbra, o fogo obrigou à retirada de 40 pessoas; na Mealhada, 16 idosos tiveram de ser retirados; em Tomar foram deslocadas 80 pessoas; e em Ferreira do Zêzere foram retiradas cerca de 30 pessoas das suas casas.

Desde quarta-feira já se registaram 40 feridos ligeiros, tanto bombeiros como civis.

“A culpa não é do tempo”

O número de incêndios em todo o país levanta a questão do porquê de ser tão elevado. Patrícia Gaspar afirmou que “a culpa não é do tempo” e acrescentou que não é a meteorologia que provoca os incêndios, mas torna mais difícil o seu combate. A responsável relembrou ainda que “90% dos incêndios têm interferência humana” e, quer essa interferência seja intencional ou por negligência, é sempre crime.

A responsável lembrou ainda que a extrema violência dos incêndios se deve ao facto de o território se encontrar numa situação de seca severa.

Apesar de muitos apontarem que os incêndios são causados por mão criminosa, a adjunta nacional de operações da ANPC afirma que agora é tempo para combater as chamas e deixar as autoridades investigarem. “Temos de aguardar para perceber o que esteve na origem destas ocorrências, destas ignições que têm provocado operações tão complexas”, rematou.