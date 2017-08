Um domingo azarado para Miguel Oliveira. O piloto português, que já havia sofrido uma queda este fim-de-semana, numa sessão de testes, caiu também na corrida do GP da Áustria de Moto2, despedindo-se assim de uma prova que até então lhe estava a correr muito bem.

Miguel Oliveira, que partiu do oitavo lugar da grelha, seguia em quarto, depois de uma grande recuperação com uma sucessão de voltas mais rápidas que o deixou colado ao trio da frente na Red Bull Ring: Franco Morbidelli, Álex Márquez e Thomas Luthi. A cinco voltas do fim, caiu, sendo ainda atingido pela própria mota e assistido logo na escapatória. Entrou na ambulância pelo próprio pé, mas despediu-se da luta pelo pódio.

Horas depois do incidente, o piloto luso recorreu às redes sociais para descansar os seus fãs, garantindo estar "bem fisicamente: dorido mas sem nada partido" e pedindo desculpa à equipa. "Foi uma corrida muito positiva. Consegui encurtar a distância para o grupo da frente, que se distanciou nas primeiras voltas. A cinco voltas do final, vi que podia lutar pela vitória. Depois das dificuldades que tivemos nos treinos em afinar a moto, foi muito importante este passo. Lamento pela queda, felizmente não tenho nada partido, mas estou um pouco dorido. Amanhã temos agendado um teste neste circuito, vamos ver se me sinto em condições de rodar", revelou o português no seu site, postando depois nova mensagem no Facebook.

Miguel Oliveira está agora mais longe do trio da frente, com Morbidelli mais líder após obter a sétima vitória da época.

Classificação do GP da Áustria:

1. Franco Morbidelli

2. Álex Márquex, +1.312s

3. Thomas Luthi, +2.544s

4. Francesco Bagnaia, +3.070s

5. Mattia Pasini, +3.745s

Classificação do Mundial de Moto2:

1. Franco Morbidelli, 207 pontos

2. Thomas Luthi, 181

3. Álex Márquez, 153

4. Miguel Oliveira, 133

5. Francesco Bagnaia, 100

6. Mattia Pasini, 84

Na prova-rainha do motociclismo (MotoGP), Andrea Dovizioso venceu o GP da Áustria, após um duelo gigante com Marc Márquez que durou até a última curva. Dani Pedrosa ficou em terceiro lugar, com Maverick Viñales e Valentino Rossi a terminar no sexto e sétimo lugares. Márquez acabou, ainda assim, por reforçar a liderança do Mundial, agora com 16 pontos de vantagem sobre o segundo lugar (Dovizioso).

Classificação do GP da Áustria:

1. Andrea Dovizioso (Ducati)

2. Marc Márquez (Honda), +0.176

3. Dani Pedrosa (Honda), +2.661

4. Jorge Lorenzo (Ducati), +6.663

5. Johann Zarco (Tech3 Yamaha), +7.262

6. Maverick Viñales (Yamaha), +7.447

7. Valentino Rossi (Yamaha), +8.995

(...)

Classificação do Mundial de MotoGP:

1. Marc Márquez (Honda), 174 pontos

2. Andrea Dovizioso (Ducati)

3. Maverick Viñales (Yamaha), 150

4. Valentino Rossi (Yamaha), 141

5. Dani Pedrosa (Honda), 139