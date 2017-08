Duas pessoas morreram, este domingo, e uma ficou gravemente ferida, no concelho de Santana, na Madeira, adiantou à Lusa fonte da Polícia Judiciária, que já está a investigar o caso de duplo homicídio.

O crime ocorreu ao início da madrugada, e o alegado autor das mortes terá disparado mortalmente contra a mãe e a irmã, ferindo com gravidade o pai, que está internado no Hospital Central do Funchal.

A Polícia Judiciária confirmou apenas as mortes e o ferido grave, recusando-se a adiantar mais pormenores sobre a ocorrência.

O crime ocorreu numa residência, perto do centro da cidade de Santana.