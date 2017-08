A CNN Travel revelou, recentemente, a sua seleção de 50 terraços mais belos do mundo e há um português no top 10. Fica no Bairro Alto Hotel, em Lisboa, e chama-se Terraço BA.

Esta seleção reúne os terraços que “combinam vistas fantásticas, grandes cocktails (…) e acima de tudo experiências que vai querer contar aos seus amigos”.

Veja a lista do top 10:

1. Coq D’Argent, Londres, Inglaterra;

2. Rooftop Bar, Hotel Raphael, Roma, Itália;

3. Skyline, Hilton Molino Stucky, Veneza, Itália;

4. The Top Bar, Adriana Hotel, Hvar, Croácia;

5. 360, Istambul, Turquia;

6. Uptown Bar, Jumeirah Beach Hotel, Dubai, Emirados Árabes Unidos;

7. Kensington Roof Gardens, Londres, Inglaterra;

8. Tower Restaurant, Edimburgo, Escócia;

9. Sky Bar, Grand Hotel, Barcelona, Espanha;

10. Terraço BA, Bairro Alto Hotel, Lisboa, Portugal.