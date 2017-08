A autoestrada 13 – A13 – estava encerrada ao trânsito decido aos incêndios florestais que se encontram ativos, mas já foi reaberta pelas 11h.

No entanto, as estradas nacionais 348, em Ferreira do Zêzere e a 238, em Cernache do Bonjardim, estão cortadas ao trânsito pela mesma razão.