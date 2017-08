O Movo Porto- Metro 24, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto, o Metro do Porto e o STCP, vai garantir que o Metro do Porto possa estar aberto durante 24h, todas as sextas-feiras e sábados, até dia 1 de outubro.

Há um funcionamento contínuo das linhas amarela, entre o Hospital de São João e Santo Ovídio, e da linha azul entre o Estádio do Dragão e a Senhora da Hora.

As estações do Heroísmo e Lapa, na linha azul, e as de Faria Guimarães e Salgueiros, na linha amarela, vão funcionar dentro do horário normal, com encerramento à uma da manhã.