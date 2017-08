Segunda-feira: Prémio Novos Artistas Fundação EDP

Ana Cardoso, Bernardo Correia, João Gabriel, Ana Guedes, Igor Jesus e Claire de Santa Coloma são os seus artistas que integram a exposição coletiva dos Novos Artistas Fundação EDP 2017, selecionados por Ana Anacleto, Filipa Oliveira e João Silvério, também curadores da exposição do prémio que no passado distinguiu Joana Vasconcelos, Vasco Araújo ou João Maria Gusmão e Pedro Paiva.

Onde: MAAT, Lisboa. Quando: Qua-seg/12:00-20:00, até 9 de outubro. Preço: 5€



Terça-feira: Paris, Texas, de Wim Wenders

Depois do tributo a Jeanne Moreau com “Jules et Jim”, a vez da homenagem da Medeia Filmes a Sam Shepard, que morreu no final do mês passado, aos 73 anos. Escritor, dramaturgo, ator, argumentista, recebeu dez Obie Awards, um Pulitzer pela peça “Buried Child”, de 1978, apenas uma das 44 que deixou, além dos argumentos para filmes, entre os quais deste “Paris, Texas”, de Wim Wenders. Palma de Ouro, prémio da crítica e do Júri Ecuménico em Cannes, em 1984, exibido terça-feira, a que se segue, logo na quarta, “Dias do Paraíso”, de Terrence Malick.

Onde: Cinema Monumental, Lisboa. Quando: 22:00. Preço: 5€



Quarta-feira: Vodafone Paredes de Coura

Por ordem alfabética - e a falharem muitos - Alex Cameron, Benjamin Clementine, Foals, Foxygen, Future Islands, Ho99o9, Lighting Bolt; Manel Cruz, Nick Murphy, Red Axes e Roosevelt são alguns dos que ajudam a fazer a 25.ª edição do festival.

Quando: 16-19 de agosto. Preço: 45€-75€

Quinta-feira: Jennifer Cardini

Entre a new wave, a pop e o rock, foi preciso vir Aphex Twin abrir-lhe as portas para o mundo da música de dança para tudo começar a ganhar forma com a ida do Mónaco para Paris, em 1998, onde rapidamente se fez DJ residente em dois dos clube mais influentes capital francesa: o Le Pulp e o Rex Club. Esta quinta-feira a noite do Lux será sua. Sua e de Switchdance.

Onde: Lux Frágil, Lisboa. Quando: 23:45-06:00