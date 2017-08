Nada melhor do que um clássico entre Barcelona e Real Madrid para abrir o apetite para o campeonato espanhol, que começa daí a cinco dias. O primeiro jogo da Supertaça está agendado para este domingo (dia 13) em Camp Nou, na casa dos atuais detentores do troféu, depois de o Barcelona ter vencido no último ano diante do Sevilha.

Os blaugrana são, de resto, o clube mais titulado da prova, com 12 conquistas, seguindo-se o Real Madrid, com menos três vitórias na competição.

A última vez que os merengues sorriram foi há quatro anos (2012/2013), altura em que se superiorizaram... justamente aos catalães.

O plantel comandado por Zidane vai, certamente, com a motivação em alta depois do triunfo arrancado na passada terça-feira, para a Supertaça Europeia, diante do Manchester United (2-1). E Cristiano Ronaldo, que em pouco ou nada contribuiu para o primeiro título da temporada dos merengues - só foi chamado para entrar em campo nos momentos finais do encontro - já treina a alta velocidade para o duelo.

O jornal A Marca escreveu que nesse mesmo dia de festa e enquanto os colegas do capitão das quinas festejavam, o jogador português voltou ao relvado, juntamente com o preparador Antonio Pintus e Lucas Vázquez, para realizar um treino.

Com a época a começar e o regresso aos trabalhos apenas no sábado passado, o número 7 parece querer chegar ao seu melhor nível o mais rápido possível.

O segundo jogo do troféu, no Santiago Bernabéu, será disputado três dias depois da primeira mão, na quarta-feira (16).

Arranque na Premier League

Depois de os campeonatos português e francês já terem arrancado, a Liga Inglesa é a terceira competição de futebol europeia a ver a bola a rolar.

Arsenal e Leicester City inauguraram ontem a primeira jornada da prova, enquanto o Manchester City, de Pep Guardiola, e do qual ainda fazem parte o português Bernardo Silva e o guardião brasileiro ex-Benfica Ederson Moraes, tem o seu primeiro teste agendado para hoje, diante do Brighton & Hove Albion.

Por sua vez, os red devils de José Mourinho serão a última equipa a entrar em campo nesta primeira jornada pela tarde deste domingo (dia 13).

O United vai medir forças com o West Ham, emblema inglês que, segundo a imprensa inglesa, está cada vez mais próximo de garantir a transferência de William Carvalho - cuja cláusula de rescisão ascende a 45 milhões de euros.