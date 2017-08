“Verão Danado”, longa-metragem do jovem realizador português Pedro Cabeleira, a única em competição na 70.ª edição do Festival de Locarno, foi distinguida com uma menção especial na secção Cineasti del Presenti, em que competem primeiras e segundas obras de longa-metragem. Distinção que já em 2011 tinha sido atribuída a Gonçalo Tocha, com “É na Terra, Não é na Lua”.

E o único outro filme português a competição, “António e Catarina”, da romena Cristina Hanes com produção da Terratreme, foi o vencedor internacional na secção de curta-metragem Pardi di Domani.

Dois prémios para os únicos dois filmes portugueses estreados em secções competitivas, depois de no ano passado João Pedro Rodrigues ter vencido o Leopardo de Prata de melhor realização por “O Ornitólogo”.