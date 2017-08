De acordo com o estudo “#StatusOfMind”, o Instagram é mesmo a pior rede social para os jovens.

O Instagram, seguido do Snapchat, é a aplicação que mais preocupa a sociedade sobre a sanidade mental dos adolescentes, seguindo-se o Facebook e o Twitter.

No entanto, o Youtube consegue uma avaliação positiva entre as cinco redes sociais que foram analisadas pelo estudo levado a cabo pela Royal Society for Public Health e pela Young Health Movement.

Foram sujeitos a inquérito cerca de 1500 jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 24 anos, do Reino Unido, e o Instagram terá sido apontado como a pior rede social devio ao impacto negativo que tem nos jovens, como é o caso da ansiedade e da perceção da imagem corporal.