Pelo menos 25 pessoas morreram nos últimos dois dias na sequência das inundações e deslizamentos de terra que ocorreram no Nepal.

Mais de 12 distritos do leste e oeste do país foram atingidos pelas fortes chuvas desde sexta-feira.

"Ainda estamos a recolher informações sobre as vítimas. Segundo os relatórios preliminares do Ministério, mais de 25 pessoas morreram", disse à AFP um porta-voz do Ministério do Interior.

A monção já matou mais de 90 pessoas este ano no Nepal.