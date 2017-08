Em Portugal, o consumo médio de água chega aos 150 litros diários, sendo que nos meios urbanos estes níveis de consumo são ultrapassados. Um número que representa o triplo daquilo que a ONU considera ser o necessário, 50 litros diários, para que no dia a dia uma pessoa consiga fazer o seu consumo, a sua higiene e cozinhe.

Neste contexto, a que se soma um estado de seca de forma acentuada em 15 distritos e concelhos do interior do país, o Governo deu orientações às autarquias, através de uma comissão de acompanhamento da seca, para que se apliquem sete medidas com vista a reduzir e racionar o consumo de água nestas regiões. Diminuir a rega dos jardins e hortas, proibir o enchimento de piscinas, lavagens de viaturas e logradouros e encerrar fontes decorativas são algumas das medidas que o executivo quer ver aplicadas em 14 concelhos do Alentejo.

