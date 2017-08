Aos 29 anos, os humanos têm em média 80 amigos, o que é 30 por cento acima da média dos outros grupos de idade (64 amigos).

O que faz desta idade a mais popular de todas (isto se aceitarmos que mais amigos é uma coisa melhor…).

Esta informação, contada pelo The Independent , chega-nos através de um estudo com 1500 britânicos (sim, este estudo é baseado nos britânicos, longe do temperamento quente dos latinos).

O inquérito revela que aos 29 anos as pessoas mantêm ainda os contactos com os amigos da escola ao mesmo tempo que desenvolvem amizades no trabalho.

Aos 29 anos as pessoas são – portanto – as melhores para se ter como amigas. Porquê? Já possuem alguma sabedoria, continuam com resquícios da juventude, ainda são audazes mas ao mesmo tempo com os pés no chão. Continuam a sair mas menos propícios a serem más influências.

Ou seja, aproveite os amigos com 29 anos, depois, passado um ano, troque-os por outros de 29. Só tem a aprender. Ou não?

SOL