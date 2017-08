O penálti assinalado a favor do Sporting no jogo contra o Vitória de Setúbal gerou uma grande discussão na Internet. Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi uma das vozes mais críticas, reagindo ao penálti de Bas Dost no Facebook. Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, decidiu reagir.

“Os insuspeitos Duarte Gomes e José Manuel Delgado devem andar a "brincar" com isto para afirmarem (como todas as pessoas que gostam de futebol e da verdade desportiva), com as letras todas, que o penálti do Nuno Pinto sobre o Bas Dost foi bem assinalado”, escreveu Nuno Saraiva.

"E se lhes juntarmos a unanimidade do tribunal do Jogo - Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo - mais as opiniões do Jorge Faustino e do Marco Ferreira, então a galhofa ainda é maior.Acho que ainda vamos assistir a um momento histórico e inédito: o Francisco J. Marques em sintonia com o António Rola! Como diria o Scolari: 'Humm, e o burro sou eu?!?'", acrescentou.