A companhia aérea low cost EasyJet vem a Portugal para recrutar comandantes e pilotos.

A empresa diz que este é o "maior recrutamento em massa da história da empresa" no que diz respeito a pilotos. São exigidas pelo menos quatro mil horas de voo. No caso dos copilotos, o número de horas baixa para 500.

As sessões de recrutamento vão ocorrer nos hotéis Tryp do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e no Porto Expo.

São oferecidos contratos permanentes e os salários variam entre os 47.450 euros e os 144.500 por ano, dependendo das funções.

Ao todo, vão ser admitidos 450 profissionais. As sessões de recrutamento decorrem nos próximos dias 16 (Lisboa) e 17 (Porto).