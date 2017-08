O primeiro-ministro António Costa defendeu que as falhas do SIRESP são um resultado “do colapso” da PT.

“O colapso do SIRESP resultou do colapso da rede da PT”, disse António Costa, numa entrevista ao jornal Expresso.

De acordo com o semanário, o Governo responsabiliza a PT "pelas falhas de comunicação na tragédia de Pedrógão Grande e quer forçar a empresa a melhorar a sua rede em áreas potenciais de incêndio, substituindo cabos aéreos (como os que arderam em Pedrógão) por cabos subterrâneos nas estradas que já disponham de calhas técnicas para o efeito -- mas que estão vazias".

“É inadmissível que as redes de comunicações junto as estradas nacionais que já têm calhas técnicas não estejam enterradas e continuem com os cabos aéreos", disse Costa.