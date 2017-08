O coordenador autárquico do PSD, Carlos Carreiras, revelou que "existiram conversas" com José Eduardo Martins para ser o candidato do PSD à câmara de Lisboa

"Dos muitos nomes que apareceram na comunicação social houve apenas um deles que poderia, eventualmente, ser uma possibilidade", disse, numa entrevista à TVI 24, Carlos Carreiras.

Questionado sobre se estava a referir-se a José Eduardo Moniz, Carreiras disse: "sim, existiram conversas".

O processo de escolha do candidato do PSD para a autarquia de Lisboa foi conturbado. O partido começou por apostar em Santana Lopes, mas o provedor da Santa Casa rejeitou. Moniz também terá rejeitado o convite. .

Carlos Carreiras chegou a afirmar, no início do ano, que "não é provável" que o candidato do PSD "seja uma mulher", mas a escolha de Passos Coelho foi Teresa Leal Coelho.