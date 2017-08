Ser o filho do meio tem vantagens? Sim, encontrámos pelo menos 10

Hoje é o Dia do Filho do Meio. Para alegrar aqueles que têm irmãos mais velhos e mais novos, o Buzzfeed fez uma lista com os benefícios de não ser o primeiro, nem o último. Como se costuma dizer, ‘No meio está a virtude’.