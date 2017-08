«Favorável ao Sócrates é [o Diário de Notícias] todos os dias», diz o próprio dono do jornal, Joaquim Oliveira, em conversa telefónica com Armando Vara. As escutas do processo Face Oculta revelam um mundo sórdido de relações entre políticos, proprietários de jornais, banqueiros e até jornalistas.

Nessa conversa entre Oliveira e Armando Vara, em 2 de setembro de 2009, em vésperas de eleições legislativas, Vara mostra-se incomodado com um título do DN desse dia: «Bela manchete para a causa...F…-se, pá!». Mas Oliveira deita água na fervura: «Pode ser bom para o Sócrates, para ele dizer que aquilo é um problema crónico e que agora o PS está a fazer tudo para aliviar essa m…».

