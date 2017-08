Neymar e os 222 milhões de euros que transportaram o jogador brasileiro do Barcelona para o Paris Saint-Germain já lá vão e, por isso, as atenções viram-se para as muito prováveis próximas grandes transferências deste mercado. Com vários nomes ainda em cima das mesas dos mais altos dirigentes dos vários clubes por essa Europa fora, Ousmane Dembélé é, neste momento, o homem que mais curiosidade suscita. E não é para menos. É que se rumores há muitos, a falta de comparência do francês de 20 anos no treino do Dortmund agendado para esta quinta-feira fez disparar todos os alarmes.

Peter Bosz, treinador do conjunto alemão, foi quem confirmou a falta inesperada dada pela estrela que é seguida pelos blaugrana, já que o emblema catalão precisa de colmatar com urgência a saída do avançado brasileiro. “Dembélé não apareceu hoje [quinta-feira] para treinar. Não sabemos onde está. Não conseguimos entrar em contacto com ele”, começou por dizer Bosz, que garantiu que na quarta-feira “[Dembélé] disse-me que estava em Paris com uns amigos. Não me disse nada sobre uma transferência. Não havia qualquer sinal de que Dembélé não estaria no treino. Esperemos que não tenha acontecido nada de horrível”, concluiu.

Entretanto, o jornal francês “L’Équipe” anunciou que o jogador “desaparecido” estaria a caminho de Espanha para chegar a acordo com o segundo classificado da Liga, numa transferência que, segundo aquela publicação, não será concretizada com sucesso por menos de 120 milhões de euros, verba que o espanhol “Sport” sobe “ligeiramente” para os 150 milhões de euros.

A verdade é que toda a situação insólita levou o emblema alemão a sentir-se obrigado a emitir um comunicado a falar sobre a possível despedida do jogador, esclarecendo que houve realmente uma proposta apresentada pelo clube comandado por Ernesto Valverde direcionada ao francês, mas que foi prontamente... rejeitada.

“Durante as conversas, os representantes do Barcelona fizeram uma oferta que não corresponde à capacidade extraordinária do jogador e outras qualidades, assim como à atual situação de mercado. O Borussia Dortmund rejeitou, portanto, a oferta. Uma vez que não voltou a haver mais nenhuma proposta do Barcelona, não há acordo para a transferência do jogador e é improvável que venha a haver”, pode ler-se na nota.

Por agora é continuar à espera que o “suspeito” seja encontrado ou, claro, que se entregue... com novidades, já que, por agora, a única boa nova é que o clube da Bundesliga decidiu suspender o jogador, que chegou por 15 milhões de euros em 2016 vindo do Rennes, por seis dias (até domingo), por falta “deliberada” aos trabalhos. Dembélé falha, deste modo, o jogo da Taça da Alemanha frente ao FC Rielasingen-Arlen.

PSG tem quem quer, custe o que custar?!

Mas quanto é que os franceses estão dispostos a gastar? Depois da contratação que chocou meio mundo, Neymar, deveria ser lógico que a torneira do Paris Saint-Germain se fechasse ou, pelo menos, fosse aberta a conta-gotas, se se for pela velha e conhecida lenda, e verdadeira, que diz que “um jogador não faz uma equipa”. Durante o dia de ontem, o espanhol “Marca” avançou que o jovem prodígio Kylian Mbappé vai ser a próxima aposta do clube orientado por Unai Emery. De acordo com o artigo intitulado “Mbappé, novo jogador do PSG”, o Mónaco acedeu à negociação do ponta-de-lança de 18 anos por um valor astronómico – prepare-se!... – de 160 milhões de euros, a que podem vir a ser acrescidos outros 20 milhões de euros por objetivos!

Uma verba que será paga a pronto e que permitirá alegadamente tirar os merengues, também na luta pelo menino de ouro do Super-Mónaco, do radar. Contas feitas, e com a oficialização dependente apenas das últimas burocracias em relação ao contrato de longa duração, refere a mesma publicação, tudo isto significa que o segundo classificado da Ligue 1 já gastou qualquer coisa como 402 milhões de euros na contratação de dois jogadores! Mas não é tudo. Ao que parece, o guardião esloveno ex-Benfica Jan Oblak, atualmente no Atlético de Madrid, é o próximo alvo do clube de Gonçalo Guedes que, está visto, esta época e custe o que custar vai ter um plantel de ouro... O jornal “AS” revelou na tarde desta quinta-feira que o único entrave à contratação de Oblak são os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão do guarda-redes, mas nada que não se resolva, nem que para isso os parisienses cedam o argentino Javier Pastore para desta forma ver baixar o valor pretendido pelo clube vencido na final da Liga dos Campeões.

Uma coisa é certa: assim que se tornar oficial, aos 18 anos, Mbappé passa a ser o segundo futebolista mais caro da História.

Ronaldo já não está no pódio

Neymar lidera, Mbappé pode vir a ser nas próximas horas o segundo neste ranking dos futebolistas mais caros da História. Caso para perguntar se ainda alguém se lembrará da “escandalosa” compra que, há precisamente um ano, deixou tudo e todos incrédulos. A 9 de agosto de 2016, o Manchester United desembolsou 105 milhões de euros por Paul Pogba aos italianos da Juventus e fez do francês o mais caro jogador de sempre. Agora está perto de ser “apenas” o 3.o jogador mais dispendioso. Deste pódio despedem-se ainda outros jogadores que, em tempos, já foram contratações milionárias. Os 101 milhões de euros dispensados por Gareth Bale ou mesmo os 94 milhões de euros avançados por Cristiano Ronaldo ao Tottenham e red devils, respetivamente, agora até fazem parecer que foi “poucochinho”...