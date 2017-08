O homem mais velho do planeta morreu esta sexta-feira na sua casa em Israel.

Yisrael Kristal tinha 113 anos e estava a um mês de completar 114 anos de idade.

A notícia da sua morte foi confirmada pelos meios israelitas e através do Twitter.

Kristal nasceu no seio de uma família judia em 1903, na Polónia. Mais tarde foi levado com a mulher para o campo de concentração de Auschwitz. Foi o único a sobreviver.

World's oldest man, Auschwitz survivor Yisrael Kristal, passes away in Israel, one month short of his 114th birthday. pic.twitter.com/zHGYuZvQqr