O motor da avioneta que aterrou numa praia da Costa da Caparica, em Almada, parou quatro minutos após a sua descolagem.

De acordo com uma nota do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), o instrutor da aeronave tentou várias vezes o arranque do motor de emergência, mas sem sucesso.

A aeronave descolou na quarta-feira, dia 2 de agosto, às 15h42 do Aeródromo Municipal de Cascais, com destino a Évora.

Segundo se pode ler na nota do GPIAAF, “às 15h46, durante o cruzamento do Rio Tejo, a aeronave foi atingida por uma corrente ascendente muito forte".

É ainda referido: "Nesse momento o motor falhou e parou de funcionar. O instrutor efetuou várias tentativas de arranque do motor e ao mesmo tempo assumiu a operação da aeronave, reduzindo a velocidade para uma perda de energia potencial baixa e tentou alcançar algum ponto possível para uma aterragem de emergência".

A aterragem de emergência aconteceu no areal da praia São joão da Caparica e provocou dois mortos.

O instrutor e o aluno que iam na aeronave saíram ilesos do acidente e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.