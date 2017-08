A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Beja, deteve entre ontem e hoje dois homens por posse ilegal de armas e roubo de gado, em Ourique, Beja.

As detenções foram feitas no âmbito de uma investigação por furto de gado que levou as autoridades a efetuarem quatro buscas domiciliárias e a apreenderem duas armas de fogo, 272 munições, três armas brancas, 56 animais de gado (porcos, cabras e ovelhas), entre outros objetos.

Os dois suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, na Instância Local de Ourique da Comarca de Beja, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o apoio de militares da Unidade de Intervenção e de agentes da PSP.