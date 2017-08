É a primeira vez, desde que saiu da Presidência da República, que Cavaco Silva volta a uma acção do partido que liderou durante 11 anos, o PSD. O ex-Presidente disponibilizou-se a participar na universidade de verão dos sociais-democratas, que funciona como escola de quadros mas também como uma espécie de rentrée do partido.

Carlos Coelho, o eurodeputado que dirige a universidade de verão, afirma que Cavaco Silva, depois de ser sondado, “disse logo que estava disponível para integrar o painel dos formadores”. Foi proposto ao ex-PR que participasse num jantar-conferência, mas Cavaco disse logo que queria “dar uma aula”. A aula vai decorrer no dia 30 de Agosto, uma quarta-feira, no terceiro dia dos trabalhos da universidade de verão do PSD que começa a 28. O tema da lição do ex-Presidente será “Os jovens e a política. Quando a realidade tira o tapete à ideologia”.

A universidade de verão decorre entre 28 de Agosto e 3 de Setembro. Nos jantares-conferência participam várias personalidades da área do PSD como o comissário europeu Carlos Moedas, o deputado Miguel Morgado, o ex-ministro Miguel Poiares Maduro e também o deputado do PS Sérgio Sousa Pinto.