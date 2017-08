O atleta Neymar já pode jogar pelo clube francês no domingo, frente ao Guingamp, anunciou esta sexta-feira Paris Saint- Germain.

"A Federação Francesa de Futebol e a Liga Profissional de Futebol finalizaram os procedimentos que permitem a inscrição do internacional brasileiro. Neymar Jr. poderá fazer parte do grupo que será convocado amanhã por Unai Emery, o treinador da equipa profissional, para o jogo com o Guingamp, no domingo à noite, a contar para a 2.ª jornada do Campeonato Francês 2017/2018», explicou o PSG em comunicado.

O avançado brasileiro Neymar assinou um contrato com o Paris Saint-Germain válido por cinco anos.