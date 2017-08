Rui Sousa anunciou que vai retirar-se do ciclismo no final da Volta a Portugal.

Há um 'timing' para tudo na vida. São 20 anos de profissionalismo, dedicação e empenho. São muitos quilómetros de estrada. Independentemente de, hoje em dia, a minha capacidade física já não ser a mesma, eu entendo que tenho de dar a vez aos mais jovens. Naturalmente, vou ter muita pena, todos os dias me tenho emocionado com aquilo que é o pensamento de despedida, sobretudo, da Volta a Portugal", explicou à agência Lusa.

"Vou sentir falta de estar na luta, porque sinto que toda a minha vida fui um guerreiro. Luto desde muito novo, sou oriundo de uma família muito humilde, que sempre me deu todo o apoio possível. E depois, dentro daquilo que foi o apoio, tive de lutar, lutar e lutar. Nunca tive nada caído do céu. Sinto-me feliz com aquilo que foi a minha carreira. "Pertenci à história desta modalidade e é isso que me deixa satisfeito”, reconheceu.

Rui Sousa está há cerca de vinte anos no ciclismo e como profissional já passou nas variantes da Porta da Ravessa (1998-2001), Milaneza-Maia (2002-2004), Liberty Seguros (2005-2009), na Barbot (2010-2013) e na Rádio Popular-Boavista (desde 2014).