Raquel Abecasis

Candidata a presidente freguesia das Avenidas Novas, Lisboa

Uma herança e as memórias da juventude

Herdeira de um legado autárquico pesadíssimo no CDS – é filha do carismático antigo presidente da Câmara de Lisboa Nuno Krus Abecasis – a independente Raquel aceitou o desafio para se candidatar à junta de freguesia das Avenidas Novas. Para Raquel Abecasis, que sai da Rádio Renascença onde era diretora-adjunta de informação, “é um passo em frente”. “Não hesitei muito. Não estou de todo desiludida com o jornalismo, mas fiz tudo o que tinha a fazer! Sempre tive uma atração pela política, mas sempre com a noção que no dia em que entrasse não poderia voltar”, revela ao i. “Estava a fazer opinião e entrevistas; agora deixo de dar opiniões e passo a fazer aquilo que acredito”, diz a candidata que passou muito do seu tempo de estudante nos arredores das Avenidas Novas.



João Carvalho

Candidato a presidente da junta de Benfica, Lisboa

Um vereador que sabe representar. do PSD para o CDS

Não sendo estranho à política, pois já fora eleito vereador pela coligação PSD/CDS que se candidatou a Vila Franca de Xira em 2013, é a primeira vez que o ator João Carvalho se candidata somente pelo CDS. A abordagem foi feita pelo mandatário da candidatura centrista, António Carmona Rodrigues, que também tem um passado próximo aos sociais-democratas. João Carvalho aceitou o convite, como independente, e já se disse “honrado” por isso. A junta de freguesia de Benfica é um regresso às origens do ator, que lá viveu mais de vinte anos. O seu nome fora também ponderado pelo PSD, mas tormentas internas tornaram o filho de Ruy de Carvalho disponível para a candidatura do CDS.

Margarida Martins

Recandidata a presidente da freguesia de Arroios, Lisboa

Recandidatura para prosseguir projeto

Fundadora e ex-presidente da associação solidária Abraço, Margarida Martins é presidente da junta de freguesia de Arroios e recandidata-se nas eleições autárquicas deste ano. Aos 63 anos, e agora dirigente do PS/Lisboa, tornou-se uma cara conhecida por ser a carismática porteira (adorada e odiada) no bar Frágil nos anos oitenta. Fundou depois a Abraço, a primeira associação de apoio a doentes de Sida, a que presidiu mais de vinte anos, até aceitar o convite para ser candidata à junta de freguesia de Arroios, que venceu em 2013.O estacionamento tem sido uma das batalhas que a autarca se esforça por vencer, presidindo a uma junta muito marcada pela presença automóvel. O problema da maioria dos prédios não possuir garagem, levantado também por outros autarcas, é característico de Arroios.

Cristina Lobo Antunes

Candidata a presidente da junta de freguesia de Campo de Ourique, Lisboa

Mudança de nome por uma vontade antiga

Para a junta de freguesia de Campo de Ourique, o PSD convidou a independente Cristina Lobo Antunes, antiga jornalista que ajudou a fundar a CMTV como coordenadora de informação. Cristina Lobo Antunes conta ao i que aceitou o convite por uma “vontade antiga”.Cristina, que utilizou o apelido Ferreira de Almeida durante a carreira jornalística, adotou agora o nome de casamento – é casada com o escritor António Lobo Antunes desde 2010. “A carteira profissional define o nosso nome como jornalista, fechando essa porta e abrindo uma nova, decidi largar o peso do nome associado à profissão”, justifica. “Sempre gostei muito de política e trabalhar ao serviço da comunidade – a nível local, portanto – é o que me interessa mais”.

Hugo Torres

Candidato a presidente da junta de freguesia de Vila Verde e Barbudo

O músico candidato que anima a campanha dos colegas

Hugo Torres é um músico de Braga e é candidato do CDS à freguesia de Vila Verde e Barbudo. Foi o autor do hino da campanha autárquica, há quatro anos, do social-democrata Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga. Aliás, os espetáculos de Hugo Torres marcaram a campanha de Ricardo Rio. Uma das suas músicas – “Mãos” – saída do primeiro CD, editado em 2013, fez parte da banda sonora de uma novela da TVI, “Doida por ti”. O músico tem feito vários espetáculos de norte a sul do país e no ano passado atuou pela primeira vez no estrangeiro, na Suíça. Hugo Torres tem atuado também na apresentação dos “colegas” candidatos autárquicos do CDS: na apresentação do candidato do CDS à junta de Prado São Miguel (concelho de Vila Verde), Joaquim Costa, o músico cantou o hino do CDS de Vila Verde e uma versão do fado “Nem às Paredes Confesso”, adaptada à realidade política local.



João Formiga

Candidato a Presidente da Junta de Freguesia da Nazaré

Tony mudou de banda e agora “toca” na junta

“Há quatro anos, ninguém acreditava que eu ganhasse.” João Formiga, 56 anos, é presidente da Junta de Freguesia da Nazaré. O facto de ter sido cantor, entertainer e dono de um bar (“Xêd’arêa”, que significa bêbado em dialeto nazareno) podia tê-lo prejudicado. Não aconteceu. “Hoje tenho a população toda do meu lado.” João Formiga fez centenas de espetáculos ao longo da sua vida. Cantava todos os géneros de música, incluindo a pimba. Aliás, editou mesmo um CD de música pimba – “Tony Formiga e sua banda” – que “foi um sucesso enorme”. Uma das suas músicas – “Catarina” – chegou a passar num dos programas da SIC. “Eu enchia praças na Nazaré”, diz ao i. Entretanto deixou os espetáculos e as casas cheias a que durante anos esteve habituado. Agora, a música é outra: em 1 de outubro aposta na maioria absoluta, que ainda não conseguiu.