Diogo Amaral terá sido dispensado da TVI, avança uma revista nacional.

O contrato de exclusividade do ator com a estação de Queluz chegará ao fim no dia 31 de dezembro deste ano.

Em causa estará uma proposta que Diogo Amaram terá recusado para a próxima novela da TVI.

A estação de Queluz não gostou que decisão do ator, tendo enviado uma carta ao ator a informar o fim do contrato de exclusividade.

Diogo Amaral iniciou a sua carreira nesta estação em 2011 e está actualmente a terminar as gravações da novela “Impostora”.