É melhor aproveitar bem o mês de agosto, pois algumas teorias da conspiração defendem que o mundo vai acabar em setembro.

E porquê? Tudo por causa de um planeta distante (tão distante que nunca ninguém o viu…) chamado Planeta X ou Nibiru. Ao longo dos últimos anos, várias pessoas defenderam que este planeta iria chocar com a Terra, acabando com o Mundo tal qual como o conhecemos. Agora, essas pessoas afirmam que isso vai mesmo acontecer já no mês de setembro.

No meio das teorias faz-se referência ao eclipse solar que será visível nos EUA a 21 de agosto, bem como a passagens da Bíblia.

David Meade, um dos defensores destas teorias, afirma que estudou o alinhamento das estrelas e várias passagens da Bíblia. “O eclipse de dia 21 de agosto vai ser impressionante. O nascer do sol será escuro, tal como Isaías previu”, afirma.

“A lua envolvida [no eclipse] chama-se lua negra. Isto ocorre de 33 em 33 meses. Na Bíblia, o nome divino Eloim aparece 33 vezes no Génesis. O eclipse vai começar em Lincoln Beach, Oregon – o 33º estado – e termina no 33º grau de Charleston, na Carolina do Sul. Um eclipse deste género não ocorre desde 1918, há 99 anos – ou 33 vezes 3”, defende.

Com base nos estudos que fez, Meade acredita que o armagedão irá começar a 23 de setembro.

Agora vamos aos factos: a existência do Planeta X é um mito que circula desde 1975. O mundo já esteve para acabar várias vezes devido a um impacto com este planeta… E continuamos todos por cá.

Aliás, em 2012, a NASA, apoiada por vários cientistas, astrónomos, físicos, etc, viu-se obrigada a fazer um comunicado no qual explica que não existe um Planeta X. Se existisse, era muito provável que já tivesse sido avistado. Mesmo assim, a teoria da conspiração continua a apassar de boca em boca.