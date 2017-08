Quando vamos ao supermercado somos sempre ‘levados’ pelos nossos desejos – ou decidimos levar aquele chocolate só porque sim, ou compramos o champô mais caro porque vimos num folheto que é perfeito para quem tem caracóis…

A verdade é que é muito fácil ‘descambar’ numa ida às comprar. Por isso, o site Business Insider fez uma lista com dicas que deve seguir se quer poupar dinheiro quando vai ao supermercado. Aqui estão elas:

1 – Estar atento aos folhetos do estabelecimento. Assim fica a par de todas as promoções e descontos.

2 – Compara preços. Opte pela superfície que apresenta os produtos mais baratos. Se existe outro com produtos melhores, divida a lista de compras entre os dois.

3 – Ah, claro, faça uma lista! É tão óbvio que nos ia escapando. Não saia de casa sem ter a certeza do que realmente precisa. Ter uma lista ajuda a controlar a compra por impulso.

4 – Escolha marcas brancas. São mais baratas e, muitas vezes, tão boas quanto as restantes marcas. Arroz, massas, feijões, grão, farinha, bolhas, por exemplo, são alguns dos produtos que se assemelham aos artigos de outras marcas.

5 – Congele as sobras. Sempre da para poupar e voltar a comer prato delicioso que tanto trabalho deu a fazer.

6 – Aposte nos frescos. A caixa de nuggets até pode ser barata, mas poupa ainda mais se comprar o peito de frango, o pão ralado e fritar os bocadinhos de carne.

7 – Às vezes, o maior sai mais barato. Por vezes, compensa levar embalagens maiores e mais caras. Isto porque, se compara com o pacote mais barato, vai estar a pagar mais por levar dois do pequenos do que um dos grandes.