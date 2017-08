Já foram reparadas quatro das 61 casas destruídas pelo incêndio em Pedrógão Grande que a União das Misericórdias Portuguesas está a recuperar.

As obras foram realizadas através de uma parceria entre as Misericórdias e a Fundação Gulbenkian, em articulação com o Fundo Revita, as autarquias e outros parceiros. Ao todo, foram angariados 1,8 milhões de euros – grande parte no concerto solidário ‘Juntos por Todos’, que se realizou no passado dia 27 de junho, no Meo Arena.

"As obras de recuperação dos imóveis de habitação permanente da população afetada pela catástrofe que decorreu no passado mês de junho, no Centro do país, já começaram", revela um comunicado da União das Misericórdias Portuguesas, citado pela agência Lusa. Quatro das 61 casas sinalizadas já foram recuperadas.

Na mesma nota, o organismo garante que "todos os donativos serão investidos no apoio direto às famílias afetadas pelos incêndios florestais da região centro de Portugal".

"Brevemente, estará disponível a plataforma digital de consulta pública de todos os donativos angariados", anuncia União das Misericórdias Portuguesas.