Gostava de fazer uma viagem no final do ano? A Ryanair vai ter viagens a preços de saldo.

"Ryanair, a companhia aérea favorita na Europa, lançou hoje uma promoção em celebração do feriado de 15 de Agosto com voos a partir de 14,99 euros para viagens entre Setembro e Novembro, permitindo aos seus clientes a reserva de uma pausa com as tarifas mais baixas – e celebrar o feriado de 15 de Agosto em grande estilo", refere o comunicado da empresa, citado no site Notícias ao Minuto.

"Estas fantásticas tarifas promocionais por ocasião do dia festivo que se aproxima estão disponíveis nas rotas dos 13 países que celebram a festa de N. Sra. da Assunção, estando disponíveis exclusivamente no website Ryanair.com até à meia-noite de segunda-feira, 14 de Agosto", lê-se na nota.