Este ano, em relação a 2016, há mais do dobro das zonas balneares interditas e praias onde os banhos são desaconselhados ou proibidos. A associação ambientalista Zero aconselha assim a ter cuidado com a qualidade das águas de certas zonas.

Em 2017, sete zonas balneares do continente encontram-se interditas, contra as três que se encontravam na mesma situação no ano passado. Por outro lado, os banhos já foram desaconselhados ou proibidos em 23 locais – que envolvem 16 zonas balneares -, por oposição aos oito casos registados em 2016. Consideranto também as regiões autónomas, o número sobe para 30, envolvendo 21 zonas balneares.

Ao todo, 16 concelhos contêm praias desaconcelhadas a banhos. Em cinco - Albufeira, Funchal, Gondomar, Mafra e Porto Moniz – existem duas praias nesta situação.

A associação Zero, citada pela agência Lusa, diz que entre as principais causas estão os menores caudais, consequência da seca e da falta de controlo do tratamento de efluente, tanto de origem industrial como doméstica.

Portugal tem atualmente 601 zonas balneares.