Conhece o “RP”? Então pode entrar!

Há 15 anos, quando começaram a surgir com mais força os relações públicas na noite portuguesa, estes simbolizavam um conceito em que imperavam as casas e os seus conteúdos, as festas temáticas e as programações. Na altura, os RP eram parte da casa ou imagem de alguma produção específica, eram quem recebia as pessoas, quem resolvia alguns atritos com clientes e, no fundo, significavam um selo de garantia de qualidade para quem lá ia.

Se o RP “x” estava num espaço, nós já sabíamos que tipo de ambiente tinha, o estilo de música ou a forma como se trabalhava. No fundo, estes eram os cartões-de-visita, faziam parte de uma estrutura e conheciam os verdadeiros clientes da casa que mereciam uma atenção especial. Não eram autocarros de pessoas.

Hoje em dia existem promotores – e que não são menos por causa disso, nós é que, em Portugal, temos a mania dos nomes e dos postos. Os promotores têm o seu trabalho específico e são igualmente importantes para o sucesso de uma festa. Não se pode, no entanto, chamar RPs a promotores porque está errado, não é isso que significa e, por isso, é ridículo. Um promotor é alguém que promove um espaço ou uma festa, nem precisa de lá ir, tão-pouco o seu trabalho acaba quando a festa começa; um RP tem o seu trabalho fundamental em articular o bom funcionamento da festa e a imagem da casa para com os seus clientes.

Como é que alguém pode ser RP se o dono ou o gerente nem o conhece? Não pode. Que legitimidade tem esse RP para resolver problemas se não tem autoridade e nem conhece a segurança? Não tem. O que temos hoje em dia, por isso é que não deixa de ser estranho, nem são os RP, que representam as discotecas, nem os promotores, que servem para as promover. É um novo fenómeno a que chamo os “chatos”. São todos aqueles que, a troco de férias pagas e de uma credencial a dizer “RP” com uma bebida de oferta, passam o dia a chatear as pessoas na praia convencendo-as a entrar em tal discoteca, com uma determinada cor e uma dada pulseira. Instalam-se tipo arrastões e varrem a tranquilidade dos veraneantes.

O que torna este paradigma ainda mais estranho é que parece que hoje em dia não se pode entrar numa discoteca sem ser através de alguém. E chegados a uma qualquer porta, para além de haver RP de primeira, outros de segunda e ainda os de terceira, parece que chegámos a uma sala da bolsa, em que cada um berra mais alto para tentar ser visto pela pessoa que lhes dará o acesso. Chegámos ao ponto de se escolher o sítio onde se vai pela pessoa que se conhece no espaço, e não pelo DJ que vai tocar ou pela festa que irá ocorrer. E já pouco importa se vamos vestidos com o dress code de determinada festa. “Vais de branco para a festa branca e não conheces ninguém? Não entras!” “Vais de azul mas és amigo do ‘tal’? Entras e levas uma pulseira VIP, como prémio por teres prestigiado a festa.”

É por isso que as duas ou três exceções que confirmam a regra se vão dando tão bem, porque as pessoas estão fartas disto. E podem continuar a existir RP e promotores que todos eles fazem falta, mas a lógica tem de ser outra. A noite deve ser alegria, festa e dança. Magia, olhares e mistério. A noite não pode ser o RP que nos mete lá dentro.