A nossa sorte foi o soba daquele kimbo

Estava tudo a correr bem no Lubango até ficarmos sem carrinha. Sem hesitar, o dono do aldeamento emprestou-nos o carro da mulher. Conduzimos aquele Land Cruiser por uma viagem que nunca vai acabar. Pelo menos nas nossas cabeças

Chegar ao Lubango depois de dois meses a viver em Luanda é como reencontrarmo-nos com a organização e a tranquilidade quando já estávamos a habituar-nos ao caos. É ver ao alto o Cristo Rei, ficar sem respiração na Fenda da Tundavala e estar ansioso por chegar à serra da Leba. É conseguir interpretar todo aquele silêncio quando ainda temos os ouvidos cheios de buzinas. Esquecer a insegurança e, nesta fase do ano, deixar em casa o repelente – não há mosquito que aguente aquele frio.

Quem vai ao sul de Angola tem sempre muito para visitar e o difícil é fazer um plano de quatro dias, sobretudo se se for num grupo de dez pessoas – como era o caso. Aliás, o melhor é mesmo nem fazer qualquer plano e deixar-se guiar pelas estradas, muito mais bem conservadas que as de outras partes do país.

Foi o que fizemos. Depois de subirmos ao cimo da fenda que divide dois rochedos gigantes (1200 metros de altura) e de pararmos para recuperar energias e tirar uma fotografia de cada ângulo, seguimos caminho para as cachoeiras de Huíla (nome da província onde fica o Lubango). Estava tudo a correr como planeado dentro daquele candongueiro que tínhamos alugado para andar em grupo. Tudo até ao momento em que aquele polícia nos mandou parar, ao final do dia (sim, em Angola é difícil fazer 100 quilómetros sem parar numa operação stop), e percebermos que a carrinha não poderia levar--nos no dia seguinte até ao Namibe. Achamos até hoje que o problema era a falta de seguro.

Além da decisão do “para onde ir” era preciso agora ultrapassar o “como ir”. Estávamos hospedados num dos aldeamentos mais espetaculares que alguma vez conheci, feito das típicas cabanas de Angola, com um restaurante onde comemos a melhor carne em Angola – o Kimbo do Soba.

“Vamos alugar um carro?”, questionavam uns, perante o ceticismo de outros: “É melhor não, conduzir nestas estradas é complicado e ainda por cima há tantas operações stop, é preciso alguém que nos conduza!”

A última conversa foi na manhã do dia em que queríamos viajar, de pé, num dos caminhos da entrada do aldeamento. Os problemas já pareciam não ter solução e as portas do Namibe começavam a fechar-se.

Tota Martins, o homem já com alguma idade que antes tínhamos visto no restaurante a dar ordens, aparece com o seu ar de poucos amigos: “Qual é o problema?”

Contámos-lhe o que acontecera no dia anterior com a carrinha alugada e perguntámos se nos podia ajudar a alugar um ou dois carros com motorista. Não nos conhecia de lado nenhum, mas não hesitou: “Não vão dar dinheiro a esses gajos, levam o carro da minha mulher e ‘tá resolvido.”

Tudo aquilo era estranho. Um homem que não sabia quem éramos e que achávamos ser o dono do aldeamento querer que levássemos um carro até ao Namibe sem qualquer garantia. Isso não entrava ao início na cabeça dos portugueses ou dos brasileiros.

Era, de facto, o dono do aldeamento e a insistência foi tal que acabámos por levar o velho Land Cruiser (com uma declaração carimbada do hotel) e, na bagagem, a promessa de que passaríamos uma noite sem pagar num bungalow que Tota tem numa praia privada no meio do deserto do Namibe. O aviso prévio trazia ainda mais aventura à viagem: “Preparem-se: lá não vão ter rede de telemóvel, água ou luz, estão no deserto junto ao oceano, com uma praia onde existem ostras de dez quilos. É o paraíso.” E é.

Angola deu-me uma das viagens mais incríveis da minha vida: desci a serra da Leba num jipe sem travões (só contava com o motor), perdemo-nos no deserto e encontrámo--nos. Dormimos em camas de colchões despidos, jantámos à luz dos telemóveis (que ali só serviam para isso mesmo) e vimos estrelas ao som do mar. Jogámos cartas à escuras e dormimos com a roupa da rua.

Kimbo ou quimbo – Povoado; sanzala; casa ou conjunto de casas constituindo um só lar.

Soba – Chefe ou régulo de tribo africana.

*Estudante MBA Atlântico