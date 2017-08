Corridas de touros e o diretor de programas da RTP

Segundo vários jornais, as audiências do canal público, quando emite corridas de touros, têm sido superiores em relação aos mesmos dias em semanas anteriores. Então porque razão quereria o diretor de programas acabar com as transmissões das touradas?

Daniel Deusdado é um funcionário de uma empresa pública, que é paga através dos impostos de todos nós. Logo, sou eu e você, que lê este artigo, que lhe pagamos o salário. Como tal, temos ambos o direito de lhe pedir contas a propósito da sua prestação laboral. Caso o Daniel não goste deste compromisso, talvez o melhor seja mesmo voltar a trabalhar nas suas empresas.

Mas vamos por partes. O que espero de quem gere o dinheiro que é de todos, é que no mínimo tenha a decência de agir com profissionalismo. Trocando por miúdos: espero que trabalhe arduamente para que a instituição ou empresa pública para a qual trabalha não dê prejuízo e, caso seja possível, até possa dar lucro.

Por ter esta visão, fiquei intrigado ao ver o diretor de programas da RTP anunciar com muita poupa e presunção, numa entrevista ao “DN”, que “apostar em mais transmissões de corridas de touros está fora de questão”, argumentando mais tarde no facebook que “as touradas representam maus tratos a animais”. Nesse mesmo post, o senhor Deusdado, justifica inclusive a sua posição, sugerindo ter direito a pôr a programação da RTP ao serviço das suas “convicções” visto “ser o Diretor de Programas o responsável pela transmissão”.

Vamos por partes. Alguém explica ao Daniel Deusdado que ele é pago para trabalhar e não para emitir juízos morais sobre as corridas de touros? Alguém é capaz de explicar a este “profissional” que quando veste a pele de diretor de programas da RTP a sua obrigação é zelar para que o canal público suba as audiências, tenha conteúdo relevante e dê lucro ao seu acionista? Ou seja, o Estado. Ou seja, todos nós.

Mas vamos lá falar de audiências, porque ao que sei são estas que trazem anunciantes. Aliás, presumo que as audiências são o motivo pelo qual a RTP paga um ordenado ao diretor Deusdado. Ou pelo menos, deveriam ser.

A resposta é dada pelo próprio na já referida entrevista: “o resultado de audiências não é relevante para a decisão de ter ou não touradas em antena”. Claro que não Daniel, aliás, como o dinheiro não é seu, até percebo que diga estas barbaridades sem sentir que lhe foram ao bolso. Acontece que nós contribuintes temos o direito de não achar necessariamente o mesmo – é que eu, tal como a maioria da população, não recebo um ordenado da RTP ao final do mês.

Um funcionário público achar que é dono de uma empresa pública como a RTP, ao ponto de com base nas suas convicções ideológicas e nos seus preconceitos escolher a grelha dos seus canais, é grave. Aliás, é muito grave. Bem fizeram os deputados do PS e do PSD que criticam esta atitude. Mal esteve a administração da RTP, ao ficar refém do politicamente correto e ao não ter corrido imediatamente com este senhor. Enquanto atitudes como estas forem toleradas, continuarão a existir funcionários de empresas públicas que se acham seus donos.

