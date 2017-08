Iva Domingues deixou Portugal na passada terça-feira e já está a dar cartas nos Estados Unidos da América - A apresentador portuguesa foi entrevistada na quinta-feira por Peter Greenberg para falar sobre o nosso país.

“Em Nova Iorque, tive o privilégio de me encontrar com Peter Greenberg, um reconhecido investigador, jornalista e produtor da CBS News, para falar sobre o crescente turismo em Portugal. Com vários Emmy Awards no currículo, Peter Greenberg é um dos mais reconhecidos e respeitados jornalistas nos E.U.A. Ao lado de nomes como Richard Branson, o empresário que criou o grupo Virgin, Peter Greenberg é uma das mais importantes figuras do mundo das viagens, negócios e turismo, em todo o mundo”, escreve Iva no seu blogue, La La Lander.

Iva Domingue partiu para os Estados Unidos, onde irá continuar a trabalhar com a TVI, realizando vários trabalhos para a estação de Queluz, tanto na área do entretenimento como da informação.